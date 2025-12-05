A La Gran 7-30
05 de diciembre de 2025 - 13:45

AUDIO: Senabico intentó vender Lusipar por “peligro de invasión”, pero tribunal lo frenó

Campesinos "sintierras" rumbo a la estancia Lusipar, pese a la gran comitiva policial preparada para evitar el ingreso.Aldo Rojas, ABC