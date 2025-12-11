A La Gran 7-30
11 de diciembre de 2025 - 09:54

AUDIO: “Estas no son reuniones, son contubernios”, dijo abogado de Kattya González sobre reunión secreta de ministros de la Corte

sesión de la Corte Suprema de justicia 10-12-2025
sesión de la Corte Suprema de justicia 10-12-2025Gentileza