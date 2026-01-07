A La Gran 7-30
07 de enero de 2026 - 11:48

AUDIO: “Estamos hablando de una deuda de 600 millones de dólares”, afirman desde Cifarma sobre deuda del Estado con farmacéuticas

Gerardo García, presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma).
