A La Gran 7-30
13 de enero de 2026 - 13:39

AUDIO: San Pedro: anuncian más protestas para exigir el arreglo de la ruta PY08

manifestación por el mal estado de ruta PY08 De sescobar <sescobar@abc.com.py> Destinatario interior@abc.com.py, foto@abc.com.py Fecha 13-01-2026 10:40
manifestación por el mal estado de ruta PY08 De sescobar <sescobar@abc.com.py> Destinatario interior@abc.com.py, foto@abc.com.py Fecha 13-01-2026 10:40SERGIO ESCOBAR