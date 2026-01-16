A La Gran 7-30
16 de enero de 2026 - 09:42

AUDIO: Camión militar volcó en la Ruta PY03 esta mañana

Dos militares salieron ilesos tras el vuelco de un camión en la ruta PY03 esta mañana.
