A La Gran 7-30
19 de enero de 2026 - 13:06

AUDIO: Acuerdo UE - Mercosur abrirá oportunidades para sector maderero, según Infona

La presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski.
La presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski.Gentileza,