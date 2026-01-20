A La Gran 7-30
20 de enero de 2026 - 11:43

AUDIO: Allanamientos múltiples: así operaba una red de estafas con venta de autos

Agentes fiscales y policiales realizan esta mañana allanamientos múltiples por un presunto esquema de estafas en Fernando de la Mora.
Agentes fiscales y policiales realizan esta mañana allanamientos múltiples por un presunto esquema de estafas en Fernando de la Mora.Lilian Acosta, ABC