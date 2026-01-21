A La Gran 7-30
21 de enero de 2026 - 10:00

AUDIO: Cae supuesta instigadora de amenazas a periodista

La abogada Zully Ortiz, fue detenida como presunta instigadora de las amenazas dirigidas contra el periodista Carlos Benítez.
