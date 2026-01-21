A La Gran 7-30
21 de enero de 2026 - 11:14

AUDIO: Ortega denunciará a 14 concejales colorados por préstamo millonario en Asunción

Johanna Ortega diputada y candidata a intendente de Asunción
Johanna Ortega diputada y candidata a intendente de AsunciónGentileza