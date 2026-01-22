A La Gran 7-30
22 de enero de 2026 - 13:39

AUDIO: Fiscalía pedirá nueva causa contra abogada tras hallar más de 300 pagarés en blanco

La abogada Zully Ortiz, fue detenida como presunta instigadora de las amenazas dirigidas contra el periodista Carlos Benítez.
