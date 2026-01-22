A La Gran 7-30
22 de enero de 2026 - 13:46

AUDIO: “La gente primero saca fotos y después llama”, lamentan bomberos

San Bernardino hoy. De Faustina Agüero <faustiaguero1@gmail.com> Destinatario foto@abc.com.py Fecha 21-01-2026 16:12 ,Gentileza 21-01-2026
San Bernardino hoy. De Faustina Agüero <faustiaguero1@gmail.com> Destinatario foto@abc.com.py Fecha 21-01-2026 16:12 ,Gentileza 21-01-2026Faustina Agüero