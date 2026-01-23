A La Gran 7-30
23 de enero de 2026 - 10:57

AUDIO: Asalto a motel en Luque: realizan allanamientos y detienen a posible implicado

Roban 600.000 dólares en asalto a motel Golden de Luque De Iván Leguizamón <ileguizamon@abc.com.py> Destinatario Fotografía ABC Color <foto@abc.com.py> Responder a ileguizamon@abc.com.py Fecha 20-01-2026 13:28
Roban 600.000 dólares en asalto a motel Golden de Luque De Iván Leguizamón <ileguizamon@abc.com.py> Destinatario Fotografía ABC Color <foto@abc.com.py> Responder a ileguizamon@abc.com.py Fecha 20-01-2026 13:28IVAN LEGUIZAMON - GENTILEZA