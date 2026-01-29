A La Gran 7-30
29 de enero de 2026 - 12:21

AUDIO: Anuncian auditoría médica al IPS tras muerte de paciente luego de falla de equipos

Hospital Central del IPS sobre la avenida Sacramento. La cantidad de titulares registró un alza del 7%, mientras los beneficiarios sufrieron una caída del 3%.
Fernando Romero, ABC Color