A La Gran 7-30
09 de febrero de 2026 - 11:49

AUDIO: Ministro reveló que ya manejaban la información de un posible motín

INTENTO DE MOTÍN EN TACUMBU. El Ministerio de Justicia informo que fue controlada una manifestacion protagonizada por un grupo de personas privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional, específicamente en el pabellon Rancho Alta, luego de una intervencion preventiva realizada con apoyo de la Policia Nacional. Judiciales 08-02-2026
