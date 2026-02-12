A La Gran 7-30
12 de febrero de 2026 - 10:47

AUDIO: ¿Cuándo terminarán exámenes de correspondencia a Peña, Arévalo, Eddie Jara y Johana Vega?

La diputada cartista Johana Vega y su pareja, el actual titular de Petropar, Eddie Jara.
La diputada cartista Johana Vega y su pareja, el actual titular de Petropar, Eddie Jara.Gentileza