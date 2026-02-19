A La Gran 7-30
19 de febrero de 2026 - 11:02

AUDIO: Apagón obligó a asistencia manual a pacientes en el IPS

En IPS, algunos pacientes tuvieron que ser asistidos manualmente por la falta de energía eléctrica ayer.Shutterstock