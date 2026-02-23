A La Gran 7-30
23 de febrero de 2026 - 12:28

AUDIO: “Decreto no significa más poder para las FF.AA.”, dice ministro de Defensa

Conferencia de prensa del Consejo de Defensa Nacional (Codena) sobre el secuestro del colono Almir de Brum
Conferencia de prensa del Consejo de Defensa Nacional (Codena)ABC TV