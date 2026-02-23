A La Gran 7-30
23 de febrero de 2026 - 11:12

AUDIO: Inicio de clases: ministro insta a directores a comunicar a tiempo la falta de kits

Luis Ramírez, ministro de Educación y Ciencias, dando declaraciones a los medios tras el acto oficial del inicio de clases
Luis Ramírez, ministro de Educación y CienciasABC TV