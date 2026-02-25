A La Gran 7-30
25 de febrero de 2026 - 12:48

AUDIO: G. 600 millones por fiesta de 15 años es “normal”, según gobernadora de Concepción

La candidata a la gobernación de Concepción, Liz Meza, asegura que su victoria se dio por 42 votos de diferencia con el candidato de la Concertación.
