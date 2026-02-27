A La Gran 7-30
27 de febrero de 2026 - 11:34

AUDIO: Nicanor: “El presidente del Partido Colorado es Horacio Cartes y nadie más”

Los expresidentes Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos se reunieron este martes en la Junta de Gobierno de la ANR.
Los expresidentes Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos se reunieron este martes en la Junta de Gobierno de la ANR.