A La Gran 7-30
16 de marzo de 2026 - 10:14

AUDIO: Clan Arévalo: Contraloría confirmó el “90% de las observaciones” y deriva informe a la Fiscalía

La candidata a intendente de Lambaré, Carolina González y de fondo su esposo, el exdiputado cartista Orlando Arévalo.
La candidata a intendente de Lambaré, Carolina González y de fondo su esposo, el exdiputado cartista Orlando Arévalo.Foto Gentileza