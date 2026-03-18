A La Gran 7-30
18 de marzo de 2026 - 14:10

AUDIO: “Esta gente todavía estaría movimentando esta estructura del narcotráfico”, dice juez sobre traslado de exsecretario de Marset

Juez Osmar Legal. Preliminar caso Pavo Real De Carlos Ortega <carlos.ortega@abc.com.py> Destinatario foto@abc.com.py Fecha 26-11-2025
Juez Osmar Legal. Preliminar caso Pavo Real De Carlos Ortega <carlos.ortega@abc.com.py> Destinatario foto@abc.com.py Fecha 26-11-2025Carlos Ortega