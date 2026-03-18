A La Gran 7-30
18 de marzo de 2026 - 14:02

AUDIO: Homenaje a médico paraguayo investigador: esta es su contribución a la medicina oncológica

Dr. Gustavo Ayala, destacado investigador paraguayo homenajeado por la Cámara de Senadores
Dr. Gustavo Ayala, destacado investigador paraguayo homenajeado por la Cámara de SenadoresGentileza Senado