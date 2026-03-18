A La Gran 7-30
18 de marzo de 2026 - 10:29

AUDIO: Penal de Minga Guazú: pese a escáneres, siguen detectando ingreso de celulares

Imágenes de la requisa llevada a cabo entre la noche del 17 de marzo y la madrugada del 18, en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú.
Imágenes de la requisa llevada a cabo entre la noche del 17 de marzo y la madrugada del 18, en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú.Gentileza, Ministerio de Justicia