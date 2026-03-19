A La Gran 7-30
19 de marzo de 2026 - 08:21

AUDIO: Usuarios pagan “tarifa política” y se debe tener tarifa adecuada para sostener sistema eléctrico, según presidente de ANDE

Presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa.
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa.