A La Gran 7-30
20 de marzo de 2026 - 12:31

AUDIO: Reclamo en cárcel de mujeres de Emboscada por nuevo reglamento de ingreso de encomiendas y alimentos.

La Policía reportó un amotinamiento este jueves en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple).
La Policía reportó un amotinamiento este jueves en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple).