A La Gran 7-30
23 de marzo de 2026 - 09:18

AUDIO: Falta de insumos y medicamentos: “Estamos viviendo situaciones casi inéditas”, dicen desde Hospital Pediátrico Acosta Ñu

Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu.
Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu.Gentileza