A La Gran 7-30
23 de marzo de 2026 - 13:37

AUDIO: Por presión ciudadana Bachi renuncia a cobrar millonarias bonificaciones

El presidente del Senado, Basilio "Bachi" Núñez (ANR, HC) sobre el anuncio de renuncia a sus bonificaciones. Lo acompaña el senador Juan Carlos "Nano" Galaverna.
El presidente del Senado, Basilio "Bachi" Núñez (ANR, HC) sobre el anuncio de renuncia a sus bonificaciones. Lo acompaña el senador Juan Carlos "Nano" Galaverna.Senado Gentileza