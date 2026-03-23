A La Gran 7-30
23 de marzo de 2026 - 13:49

AUDIO: Trabajadores serán incorporados de oficio al IPS

ACOMPAÑA CRÓNICA: PARAGUAY ESPAÑA AME5141. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 18/03/2026.- Fotografía del 9 de marzo de 2026 que muestra a la ministra de trabajo de Paraguay, Mónica Recalde, hablando en una entrevista con EFE en Asunción (Paraguay). Recalde estima que el programa de migración circular, que España ya sostiene con una cuarentena de naciones, tendrá un impacto a mediano plazo en la producción agrícola del país suramericano. EFE/ Juan Pablo Pino
ACOMPAÑA CRÓNICA: PARAGUAY ESPAÑA AME5141. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 18/03/2026.- Fotografía del 9 de marzo de 2026 que muestra a la ministra de trabajo de Paraguay, Mónica Recalde, hablando en una entrevista con EFE en Asunción (Paraguay). Recalde estima que el programa de migración circular, que España ya sostiene con una cuarentena de naciones, tendrá un impacto a mediano plazo en la producción agrícola del país suramericano. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino