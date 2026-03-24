A La Gran 7-30
24 de marzo de 2026 - 13:43

AUDIO: Tras escandaloso festín de Bachi, diputados plantean freno a bonificaciones

Los diputados Mauricio Espínola, Raúl Benítez y Hugo Meza presentaron el proyecto.
Los diputados Mauricio Espínola, Raúl Benítez y Hugo Meza presentaron el proyecto.Alejandro Acosta Britez