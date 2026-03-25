A La Gran 7-30
25 de marzo de 2026 - 12:29

AUDIO: IPS: fuga de médicos profundiza crisis en medio de precariedad laboral y falta de insumos

El IPS necesita coherencia entre política de inversiones, control institucional y generación de ingresos estables.
El IPS necesita coherencia entre política de inversiones, control institucional y generación de ingresos estables.gentileza