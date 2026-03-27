A La Gran 7-30
27 de marzo de 2026 - 10:55

AUDIO: Allanamientos en Ñemby: nueve detenidos y evidencias de una presunta red criminal

Allanamientos en Ñemby
Recostados contra la pared, los detenidos en el marco del operativo policiales contra una red delincuencial que tenía como base el barrio Mbokajaty de Ñemby.Pablo Otazú