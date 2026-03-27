A La Gran 7-30
27 de marzo de 2026 - 10:54

AUDIO: Viceministro anuncia que hoy se pagará US$ 3,1 millones a transportistas

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, habla con los medios de comunicación anunciando que la reunión entre choferes, el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo entró en cuarto intermedio hasta mañana.