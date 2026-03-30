A La Gran 7-30
30 de marzo de 2026 - 14:09

AUDIO: Paro de colectivos: “son los últimos pataleos para detener la reforma del transporte”, dice viceministro

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, habla con los medios de comunicación anunciando que la reunión entre choferes, el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo entró en cuarto intermedio hasta mañana.