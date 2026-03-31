A La Gran 7-30
31 de marzo de 2026 - 11:00

AUDIO: Extirpación de mama equivocada en IPS: hablan de error de comunicación o protocolo

Dra. Claudia Melgarejo, coordinadora, Dr. Miguel Gómez, director médico y, Dr. Nery Rodríguez, mastólogo.
Dra. Claudia Melgarejo, coordinadora, Dr. Miguel Gómez, director médico y, Dr. Nery Rodríguez, mastólogo.Lucía González