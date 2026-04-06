A La Gran 7-30
06 de abril de 2026 - 14:07

AUDIO: Gastos en programas sociales sin focalizar forzará una suba de impuestos, advierte economista

favor para a shell economia. Economista Manuel Ferreira De nsanchez <nsanchez@abc.com.py> Destinatario foto@abc.com.py Fecha 28-03-2026
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