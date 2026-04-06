A La Gran 7-30
06 de abril de 2026 - 14:09

AUDIO: “Tenemos que ajustar los cinturones”, dice Peña, y justifica millones para influencers

AME230. BOGOTÁ (COLOMBIA), 31/03/2026.- Fotografía de archivo del 21 de octubre de 2025 del ministro de economía y finanzas de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos (i), saludando al presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante un evento en Asunción (Paraguay). Peña removió este martes a Fernández Valdovinos, en el marco de los cambios que lleva a cabo en el Gobierno tras cumplir la mitad de su mandato de cinco años y cuando el país ha emprendido ajustes fiscales como parte de un plan de "economía de guerra". EFE/ Juan Pablo Pino/ ARCHIVO
AME230. BOGOTÁ (COLOMBIA), 31/03/2026.- Fotografía de archivo del 21 de octubre de 2025 del ministro de economía y finanzas de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos (i), saludando al presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante un evento en Asunción (Paraguay). Peña removió este martes a Fernández Valdovinos, en el marco de los cambios que lleva a cabo en el Gobierno tras cumplir la mitad de su mandato de cinco años y cuando el país ha emprendido ajustes fiscales como parte de un plan de "economía de guerra". EFE/ Juan Pablo Pino/ ARCHIVO Juan Pablo Pino