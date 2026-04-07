A La Gran 7-30
07 de abril de 2026 - 11:21

AUDIO: Raúl Latorre minimiza amenaza de diputado a fiscala que imputó a madre de candidato

El diputado Raúl Latorre no quiso asegurar aún que el jueves ya vayan a finiquitar la reforma de la Caja Fiscal.
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