A La Gran 7-30
08 de abril de 2026 - 11:57

AUDIO: “Beto” Ovelar le pide a Peña “como mínimo” tres cambios más en su Gabinete

Silvio Ovelar habla en conferencia, usando traje oscuro y corbata verde, mientras una mujer con micrófono lo escucha atentamente.
El senador Silvio Ovelar ofrece declaraciones en conferencia de prensa.Gentileza