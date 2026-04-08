A La Gran 7-30
08 de abril de 2026 - 11:55

AUDIO: Caso Dakovo: absuelven en Brasil a cuatro militares paraguayos

El general Jorge Antonio Orué, al llegar para su declaración indagatoria ante el Ministerio Público. El militar es uno de los investigados en el marco de la operación Dakovo, contra el tráfico internacional de armas.
El general Jorge Antonio Orué, al llegar para su declaración indagatoria ante el Ministerio Público. El militar es uno de los investigados en el marco de la operación Dakovo, contra el tráfico internacional de armas.Arcenio Acuña Rojas