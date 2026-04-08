A La Gran 7-30
08 de abril de 2026 - 09:56

AUDIO: Choque en Acceso Sur deja un fallecido

Cinco personas en la escena de un accidente: uniformes de bomberos y civiles, luces de emergencia, un camión tanque en el fondo.
Un camión cisterna impactó contra un vehículo en la ruta Acceso Sur, resultando en la muerte de uno de los conductores.Gentileza, Policía.