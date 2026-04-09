A La Gran 7-30
09 de abril de 2026 - 11:32

AUDIO: En una semana, Dalia López equipó su celda vip: todo esto recibió por “humanidad”

Entre las mejoras confirmadas a la celda de Dalia López se encuentran la remodelación completa del baño, la instalación de un acondicionador de aire, la compra de un sommier, una caminadora, un placard y otros electrodomésticos.
Entre las mejoras confirmadas a la celda de Dalia López se encuentran la remodelación completa del baño, la instalación de un acondicionador de aire, la compra de un sommier, una caminadora, un placard y otros electrodomésticos.Gentileza