A La Gran 7-30
09 de abril de 2026 - 11:34

AUDIO: Peña promete pagar deudas del Estado en juramento de Óscar Lovera como ministro de Economía

Óscar Lovera en traje claro, flanqueado por Teodora Recalde en vestido marrón y Andrea Picaso en vestido negro, todos en ambiente formal.
Óscar Lovera en traje claro, flanqueado por Teodora Recalde en vestido marrón y Andrea Picaso en vestido negro, todos en ambiente formal.Gentileza