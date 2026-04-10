A La Gran 7-30
10 de abril de 2026 - 14:05

AUDIO: “Bachi está enamorado de Marito”, dice Centurión

Daniel Centurión, diputado y precandidato a la Intendencia de Asunción por Colorado Añetete.
Daniel Centurión, diputado y precandidato a la Intendencia de Asunción por Colorado Añetete.Fernando Romero, ABC Color