A La Gran 7-30
10 de abril de 2026 - 12:40

AUDIO: Tres paraguayos son extraditados a Argentina por casos de abuso sexual

Grupo de seis personas, tres con gorras de la PFA, discuten en ambiente formal con un proyector apagado al fondo.
Tres paraguayos extraditados a Argentina enfrentan procesos por abuso sexual en un ambiente formal con agentes de la PFA.Policía Nacional