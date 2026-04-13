A La Gran 7-30
13 de abril de 2026 - 09:24

AUDIO: Salud inicia vacunación nacional contra influenza y neumococo: lo que debés saber

Grupo de seis personas trabajan en laptops esperando que lleguen las primeras personas para vacunarse contra la Influenza y el Neumococo.
Inició la campaña de vacunación contra la Influenza y el Neumococo en un restaurante, con un grupo de coordinación trabajando.