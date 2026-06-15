A La Gran 7-30
15 de junio de 2026 a la - 12:52

AUDIO: Anuncian huelga en hospitales a nivel nacional: cómo impactará en la atención médica

Desde el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) aseguran que este 1 de mayo no hay motivos para celebrar.
Desde el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) aseguran que este 1 de mayo no hay motivos para celebrar.