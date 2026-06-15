A La Gran 7-30
15 de junio de 2026 a la - 12:57

AUDIO: Hospital Acosta Ñu: advierten que menores internados no están vacunados contra la influenza

Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).Gentileza