A La Gran 7-30
15 de junio de 2026 a la - 12:55

AUDIO: Senador cuestiona falta de información sobre acuerdos internacionales

Peña en traje azul y Rubio en traje negro, ambos sonrientes, se dan la mano frente a banderas de Paraguay y Estados Unidos.
El presidente Santiago Peña y el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.