A La Gran 7-30
16 de julio de 2026 a la - 13:43

AUDIO: Destacan impacto económico y sociocultural del Puente del Corredor Bioceánico

Uniòn de ambos extremos del puente de la bioceànica
Se concluyeron los trabajos de unión de extremos del puente de la Bioceánica pasada las 22:00 horas del dia miercolesToninho Ruiz